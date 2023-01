Ancora incidenti sul lavoro in Sicilia. Un uomo è morto mentre stava effettuando il sopralluogo di un'abitazione.

A Vittoria, in provincia di Ragusa, un uomo è caduto dal secondo piano di un edificio mentre stava lavorando ed è morto. L’uomo, che pare stesse effettuando un sopralluogo in un’abitazione, è caduto da un’altezza di otto metri.

I sanitari del 118 dopo essere prontamente intervenuti hanno portato l’uomo in ospedale in codice rosso ma quest’ultimo è morto dopo essere stato messo in rianimazione.