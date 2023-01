Stasera in TV: in onda “Il nostro generale” e “Fast and Furious 6”

Lunedì sera pesante e noioso? Nessuna paura, la redazione consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

Troppo difficile raggiungere un cinema Catania? Nessuna paura, stasera il piccolo schermo offre un palinsesto molto interessante.

Il nostro generale [RaiUno, ore 21:25]: La squadra del generale scopre i documenti delle Brigate Rosse, nel frattempo Della Chiesa prepara un blitz per arrestare un capo delle Brigate Rosse.

Fast and furious 6 [Canale 20, ore 21:00]: L’agente Hobbs rincorre un’organizzazione criminale e per incastrarli chiederà aiuto all’amico Dom.

Belli di papà [Cine34, ore 21:00]: Vincenzo è un imprenditore di successo che però rimane vedovo, e dovrà badare ai tre figli ormai ventenni.

Zlatan [TV8, ore 21:30]: Il film racconta non solo la carriera di uno dei calciatori più importanti, ma anche la sua dura infanzia.