Stasera in TV: in onda “Il Re Leone” e “Top Gun”

Stasera in TV film imperdibili, di recente uscita e non. Di seguito i consigli della redazione di LiveUnict.

Dopo giorni all’insegna di lunghi pranzi ed infinite giocate, non tutti hanno voglia di raggiungere un cinema Catania. Fortunatamente ai più pigri il palinsesto televisivo offre proposte di spicco.

Il Re Leone (Film 2019) [Rai 1, ore 21:25]: in prima visione TV, la nota ed amatissima storia di Simba, ma in un’imperdibile nuova versione live action e CGI di Jon Favreau,

Top Gun [Italia 1, ore 21:20]: Mitchell è un pilota di caccia animato dalla memoria del padre caduto in Vietnam. A cambiare la sua vita un improvviso innamoramento “vietato” e la convinzione di aver ucciso il proprio copilota. Film d’animazione con Tom Cruise che ha riscosso largo successo.

Non ci resta che piangere [Rete 4, ore 21:25]: straordinaria commedia con Roberto Benigni e Massimo Troisi. Un maestro elementare e un bidello si ritrovano, per uno strano scherzo del caso, nel 1492. Raggiungeranno Palos, in Andalusia, con l’obiettivo di impedire a Cristoforo Colombo di scoprire le Americhe.