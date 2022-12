Stasera in tv: in onda “Le Streghe” e “Deadpool 2”

Martedì sera noioso? Di seguito i consigli del team LiveUnict su cosa guardare stasera in tv.

The net – Gioco di squadra [Rai2, ore 21.20]: Prima delle sei puntate previste della nuova miniserie che vede come protagonista il Toscana Football Club, seconda squadra più importante della città di Firenze. Il team rischia la retrocessione e, giunti alla partita decisiva, nel C.d.A. e negli spogliatoi si respira un’aria molto tesa.

Solomon Kane [Rai4, ore 21.20]: È il 17esimo secolo e Solomon Kane, un uomo dall’aspetto cupo e tenebroso, si pone come obiettivo obiettivo di estirpare in ogni sua forma il male assoluto presente sulla Terra. Per questo motivo intraprende viaggi alla ricerca della giustizia e della pace eterna, attraversando l’Europa e l’Africa.

Le Streghe [Canale 5, ore 21.21]: Alla fine del 1967, un giovane orfano si trasferisce con va con la sua amata nonna a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama. I due, però, arrivano sul posto nello stesso momento in cui la Strega Suprema (Anne Hathaway) ha riunito la sua squadra di fattucchiere di tutto il mondo per portare a termine i suoi piani malefici.

Deadpool 2 [Italia1, ore 21.21]: Il supereroe Deadpool decide di unirsi agli X-Men per fermare un giovane mutante andato fuori controllo. Questa, però, non sarà l’unica difficoltà che il protagonista si troverà ad affrontare: Deadpool dovrà fare i conti anche con il misterioso Cable, un guerriero proveniente dal futuro.