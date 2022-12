Concorsi pubblici, dall’Aeronautica alla Corte dei Conti: bandi in scadenza

Concorsi pubblici in scadenza a dicembre 2022: di seguito tutte le info utili per presentare la propria domanda e prendere parte ai concorsi che attualmente sono in scadenza.

Concorsi pubblici: Aeronautica militare, Corte dei Conti e Formez Pa in scadenza a dicembre 2022. Ecco di seguito tutte le info utili per candidarsi.

Concorsi pubblici: Aeronautica Militare

Il Ministero della Difesa ha pubblicato un concorso finalizzato alla selezione di 68 sottotenenti nel ruolo speciale delle Armi e dei Corpi dell’Aeronautica militare. Il termine previsto per candidarsi è il 19 dicembre 2022.

I posti

n. 37 sottotenenti nel ruolo speciale delle armi dell’Arma aeronautica (riserve);

sottotenenti nel ruolo speciale delle armi dell’Arma aeronautica (riserve); n. 22 sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico così ripartiti:

– n. 6 posti nelle costruzioni aeronautiche, con riserva di 3 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e di 1 posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti;

– n. 6 posti nell’elettronica, con riserva di 3 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e di 1 posto a favore degli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente;

– n. 4 posti nelle infrastrutture ed impianti, con riserva di 2 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;

– n. 2 posti nella motorizzazione, con riserva di 1 posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e di 1 posto a favore del coniuge e dei figli superstiti o dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

– n. 2 posti nella chimica, con riserva di 1 posto favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e 1 posto a favore del coniuge e dei figli superstiti o dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

– n. 2 posti nella fisica, con riserva di 1 posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e di 1 posto a favore del coniuge e dei figli superstiti o dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

n. 9 sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato aeronautico.

Per quanto riguarda i requisiti e le prove di selezione è opportuno consultare il bando di concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Corte dei Conti

Concorsi pubblici: la Corte dei Conti ha indetto un bando per la selezione di 60 posti. Per partecipare al concorso per la Corte dei Conti occorre essere in possesso, oltre della cittadinanza italiana, idoneità fisica e di condotta, anche di una delle seguenti lauree magistrali:

LM-56 Scienze dell’economia;

LM-77 Scienze economico-aziendali;

LMG-01 Giurisprudenza;

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;

LM-62 Scienze della politica;

LM-52 Relazioni internazionali;

LM-16 Finanza;

LM-82 Scienze statistiche;

LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie.

È possibile prendere parte al concorso entro il 20 dicembre 2022 alle ore 16:30 tramite il portale della Corte dei Conti accedendo con le credenziali Spid.

Formez Pa

I bandi pubblicati da Formez Pa sono due con diversi concorsi pubblici per un totale di 50 posti così ripartiti:

25 per diplomati , con inquadramento professionale B1;

, con inquadramento professionale B1; 25 per laureati, con inquadramento professionale C1.

I candidati che non rientreranno tra i primi 50 potranno essere chiamati successivamente in quando la graduatoria resterà attiva per i prossimi 18 mesi. Le assunzioni per i concorsi Formez Pa saranno con contratto a tempo determinato per la durata di 12 mesi.

Inoltre, è possibile presentare la propria domanda entro il 15 dicembre alle ore 20:00 tramite il portale di Formez Pa dedicato ai concorsi pubblici.