Stasera in TV: “La ragazza con l’orecchino di perla” e “Poli opposti”

Stasera in TV? Film e match da non perdere! Di seguito i consigli della redazione di LiveUnict.

Il freddo vi impedisce di raggiungere un cinema Catania? In tal caso è sempre possibile sedersi comodi sul divano e godere della visione di un bel film in TV. Ecco alcune proposte.

Mondiali Qatar 2022 – Brasile Vs Sud Corea [Rai 1, ore 19:45]: il Brasile affronta la Corea del Sud agli ottavi di finale. Chi vincerà?

Independence Day [Italia 1, ore 21:20]: in cielo si avvistano giganteschi oggetti non identificati ed intere città vengono di lì a poco distrutte. Il Presidente degli Stati Uniti, tuttavia, è deciso a fermare la fine del mondo, in compagnia di uno strano scienziato e di un coraggioso pilota.

Poli opposti [NOVE, ore 21:25]: al centro di questo film, del 2015, un uomo ed una donna con carriere di segno opposto. Uno tenta di salvare i rapporti, l’altra agevola le separazioni.

La ragazza con l’orecchino di perla [Cielo, ore 21:20]: film tratto dal best-seller di Tracy Cavalier. Griet viene impiegata nella casa di Johannes Vermeer ma il pittore olandese ben presto si invaghisce della giovane domestica. Cosa accadrà?