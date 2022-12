Lavoro Sicilia: Eurospin, Apple, Ryanair cercano personale

Lavoro Sicilia, sono molte le aziende in cerca di personale da assumere: di seguito tutte le posizioni al momento aperte ed le informazioni utili per candidarsi alle offerte.

Lavoro Sicilia, varie aziende sono alla ricerca di nuovo personale da assumere, diverse le posizioni aperte. Di seguito le posizioni aperte e tutte le informazioni utili.

Lavoro Sicilia: Apple ricerca personale

La famosa azienda è alla ricerca di un Esperto Operations. Il cui compito sarà quello di assicurarsi la soddisfazione dei clienti. Guidando e assistendo il team, dovrà contribuire a tenere il passo con le esigenze del mercato e a garantire che ogni prodotto sia al suo posto. Il tutto accompagnato da capacità organizzative e dedizione al lavoro.

Requisiti richiesti:

Capacità di pensare rapidamente e risolvere i problemi, anche in contesti mutevoli.

Capacità di leadership, ovvero di guidare fungendo da esempio o di istruire un gruppo.

Spiccate capacità organizzative, che consentono di mettere ordine velocemente in ogni situazione.

Apple è alla ricerca anche di un Esperto Business, il cui compito sarà quello di proporre a imprenditori e professionisti gli strumenti giusti per soddisfare le loro esigenze. Dunque, dovrà aiutarli a scoprire nuovi prodotti e ad esplorare diverse possibilità.

Requisiti richiesti:

Conoscenza dell’uso della tecnologia in ambito aziendale e delle soluzioni offerte da Apple.

Dimestichezza nell’usare il telefono per interagire con i clienti e proporre soluzioni aziendali.

Capacità di presentare esperienze aziendali tramite briefing, workshop ed eventi all’interno dello Store.

Subito lavoro Sicilia: Eurospin

Eurospin cerca un profilo HR Retail Recruiter Specialist: il ruolo ha come fine quello di saper gestire l’intero processo di ricerca e selezione relativo all’area vendite. Dovrà garantire l’accuratezza dei processi di recruitment, nel rispetto delle tempistiche e degli standard aziendali.

Requisiti richiesti:

Laurea triennale;

Buona conoscenza della lingua inglese;

Essere automuniti;

Disponibilità a trasferte frequenti;

Offerte lavoro Sicilia: Leroy Merlin

Per quanto riguarda Leroy Merlin, è alla ricerca di un Venditore Specialista. Le mansioni principali saranno quelle di accompagnare il cliente all’interno dello store e soddisfare le proprie richieste. Inoltre, un’ulteriore mansione, sarà quella di proporre soluzioni e progetti ideali al servizio del cliente.

Requisiti e competenze fondamentali:

Laurea in architettura o Interior Design (preferibili);

Geometri, venditori e/o agenti di commercio esperti, provenienti da fornitori o specialisti di settore;

Esperienza (almeno 3 anni) come venditore/progettista di show room o di arredamento di interni nei seguenti settori: Arredo bagni, Rivestimenti per pavimenti e pareti, Progettazione cucine, Porte ed infissi, Illuminotecnica;

Conoscenze dei principali tools di progettazione.

Passione per il prodotto, i trend e le novità di settore;

Orientamento al risultato;

Networking;

Dinamicità e proattività;

Capacità comunicative;

Leadership collaborativa e situazionale;

Pianificazione e organizzazione.

Lavoro Sicilia: Ryanair assume assistenti di volo

La Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair, è in cerca di assistenti di volo per la stagione invernale. Le selezioni avverranno a Palermo e a Messina. Gli Open Days si terranno in due sessioni giornaliere, una alle 10 e una alle 15 per ciascuna giornata: 3 e 4 dicembre a Palermo, presso l’Hotel Mercure Palermo centro, in via Mariano Stabile, 112. il 5 e 6 dicembre a Messina, presso l’Europa Palace Hotel.

Come partecipare:

I candidati dovranno semplicemente presentarsi presso le location per accedere alle selezioni. Dopo una breve prova di lingua inglese come pre-selezione, ai candidati ritenuti idonei per accedere al corso di formazione completamente gratuito, verranno spiegate nel dettaglio le opportunità relative alla carriera in Lauda Europe e le possibilità di crescita lavorativa.

La selezione può essere svolta anche da remoto in via telematica, scrivendo all’email cabincrewcareers@laudaeurope.com e allegando il proprio curriculum vitae.