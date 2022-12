Concorsi Sicilia: assunzioni in Università e ospedali dell’Isola

Concorsi Sicilia, sono ancora tante le possibilità di lavoro per l'anno 2022 per coloro i quali cercano lavoro nel settore pubblico: posizioni aperte in Università e ospedali dell'Isola.

Concorsi Sicilia: ecco i nuovi concorsi che rappresentano un’opportunità lavorativa piuttosto importante. Tuttavia, chi vuole candidarsi dovrà affrettarsi perché alcuni di questi scadranno a breve: ecco quali sono le offerte attive al momento.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo

Il primo concorso riguarda l’Università degli Studi di Palermo, dove devono essere coperti 136 posti di ricercatori con un contratto a tempo determinato. La scadenza per presentare la domanda di partecipazione al concorso è il 19 dicembre 2022. Per partecipare al concorso sono richiesti vari requisiti tra cui i seguenti: il possesso del titolo di dottore di ricerca o in alternativa un titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero per tutti i settori specializzati.

La valutazione preliminare dei candidati prevederà l’esame dei titoli, del curriculum e la produzione scientifica compresa la tesi di dottorato. Successivamente, avrà luogo una prova orale in cui il candidato insieme ad una Commissione dovrà discutere della sua produzione scientifica e dovrà mostrare di conoscere la lingua straniera richiesta.

Concorsi Sicilia: Ospedale Civico di Palermo

Tra i vari concorsi sempre a Palermo troviamo quello dell’Ospedale Civico, che ha indetto un concorso per coprire tre posti da dirigente medico. Il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione al concorso è quella del 15 dicembre, inoltre la domanda deve essere presentata solo ed esclusivamente in via telematica.

Per partecipare al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

laurea in Medicina e Chirurgia;

specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente;

iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.

Inoltre, saranno previste tre prove: una prova scritta che consiste in una relazione su un caso clinico simulato o in alternativa su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o con una soluzione di un’insieme di requisiti a risposta sintetica, mentre una seconda prova sarà pratica e riguarderà le tecniche e le caratteristiche della disciplina. Infine, è prevista la prova orale, la quale sarà inerente alle materie del concorso.

Lavoro Sicilia: si cercano piloti

Anche il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità ha emanato un concorso pubblico per coprire due posti da aspirante pilota presso i porti di Augusta e Siracusa. I posti messi a disposizione sono due, il contratto offerto è a tempo indeterminato. Possono partecipare al concorso tutti gli interessati in possesso di un qualsiasi diploma e il termine ultimo per presentare la domanda è il 3 gennaio 2023.

La domanda deve essere presentata in maniera esclusivamente telematica mandando una email alla Capitaneria del porto di Augusta, oppure consultando il sito della guarda costiera.

Concorsi Sicilia: Università di Catania

Anche l’Università di Catania ha indetto un concorso pubblico: si cercano tre persone da inserire nel team delle risorse umane. Per occuparsi di questa mansione è sufficiente il possesso di un diploma e si prevede la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato.

La domanda deve essere inviata per via telematica sul sito dell’universitàdi Catania entro e non oltre la data del 25 dicembre 2022.