Stasera in TV: in onda “Mondiali 2022 – Portogallo Vs. Uruguay” e “Jurassic Park”

Freddo, stanchezza dovuta al rientro al lavoro e una lunga settimana ancora davanti? Ecco alcuni dei film stasera in TV per evitare di raggiungere i lontani cinema Catania e trascorrere una serata di relax.

Mondiali 2022 – Portogallo Vs. Uruguay [Rai Uno, ore 19.45]: Continuano le partite dei Mondiali 2022 in Qatar con lo scontro tra la squadra del Portogallo e quella dell’Uruguay in diretta dallo stadio Lusail.

Il ritorno dell’eroe [Rai Due, ore 21.20]: Commedia franco-belga del 2018 che narra la storia del capitano Neuville, un grande seduttore sposato alla dolce Pauline. La storia si svolge all’inizio dell’Ottocento, quando Neuville è chiamato al fronte. La moglie cade in depressione e la sorella maggiore Elisabeth decide di scriverle delle lettere fingendosi Neuville e facendone un eroe di guerra. Tuttavia, quando l’uomo rientrerà a casa, Pauline inizierà a sospettare che non tutto è come sembra.

Jurassic Park [Canale 20, ore 21.00]: Grande classico anni ’90 firmato Steven Spielberg e tratto da un romanzo di Michael Crichton. Un ricco uomo d’affari decide di inaugurare uno zoo di dinosauri, che sono stati ricreati su un’isola dei Caraibi tramite la clonazione. Mentre alcune persone visitano il parco giurassico, un tecnico sabota i sistemi di sicurezza, mettendo in pericolo i visitatori rimasti in balia dei dinosauri tra un’avventura e una fuga.

Tutte lo vogliono [NOVE, ore 21.40]: Commedia italiana con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada nel cast. Chiara fa la food designer e si occupa di preparare cibo che sia bello da guardare mentre Orazio è uno sciampista per cani ed è un fan del cibo buono da mangiare. Mentre Chiara ha ritrovato dopo tanti anni l’amore dell’adolescenza, il bello e impossibile Raffaello, Orazio ha deciso di mettere un punto alla sua vita amorosa. Ma l’incontro tra i due cambierà la loro vita.