Stasera in TV: “Jumanji – Benvenuti nella giungla” e “Prima o poi me lo sposo”

Stasera in TV film e programmi per tutti i gusti. Di seguito alcuni consigli dalla redazione di LiveUnict.

Non solo Mondiali di Calcio. Stasera il piccolo schermo “sfida” i cinema Catania e riserva anche bei film, oltre che interessanti programmi.

Il Collegio 7 [Rai 2, ore 21:20]: chi seguirà questa settima edizione, noterà come i giovani siano stati catapultati nel lontano 1958. I collegiali possono, così, conoscere di più in merito ad un’epoca segnata da grandi trasformazioni.

Jumanji – Benvenuti nella giungla [Rai 4, ore 21:19]: quattro liceali vengono catapultati in un misterioso videogioco, assumendo le sembianze dei propri avatar adulti. Non possono immaginare cosa li attende. Stasera in onda il sequel campione d’incassi del film con Robin Williams.

Prima o poi me lo sposo [Warner TV, ore 21:00]: Robbie canta in occasione di feste di matrimoni, mentre Giulia serve ai tavoli durante le stesse. Entrambi stanno per sposarsi ma tutto sta per cambiare. Con Adam Sandler.

Parto col folle [TWENTYSEVEN, ore 21:10]: Peter Highman si trova in trasferta per lavoro ma l’imminente parto della moglie lo spinge a correre a casa. Sarà costretto ad accettare un passaggio dall’aspirante attore Ethan Tremblay: il viaggio si rivelerà pieno di sorprese.