Meteo Sicilia, maltempo in arrivo: le previsioni

Meteo Sicilia, il maltempo sull'Isola sta per arrivare, per via del ciclone Poppea che porterà numerose precipitazioni e forti venti su gran parte dell'Isola.

Meteo Sicilia, il week-end è stato abbastanza piovoso per l’Isola e anche per quest’inizio di settimana il maltempo non intende fermarsi per nessun motivo: nella Sicilia settentrionale e centrale il cielo sarà coperto e piuttosto nuvoloso e sono previsti dei rovesci.

Dalla sera di lunedì il maltempo sarà ancora più forte, sono previsti venti e precipitazioni. Inoltre ci sarà il ciclone Poppea che non lascerà scampo non solo alla Sicilia ma in tutta la penisola. Ecco di seguito le previsioni meteo delle varie province siciliane.

Meteo Sicilia: le previsioni di lunedì 21

Il maltempo e i rapidi cambiamenti di temperatura non lasceranno scampo alle province siciliane che si scontreranno contro il brutto tempo: la provincia più fredda della Sicilia è Enna. Infatti è prevista una temperatura minima di 5 gradi ed una massima di 12 gradi, il cielo nell’ennese sarà molto nuvoloso e con varie schiarite. Invece le province meno fredde della Sicilia sono: Palermo e Trapani, nel palermitano è prevista una temperatura minima di 15 gradi ed una massima di 20 mentre nel trapanese è prevista una temperatura minima di 15 gradi ed una massima di 19 gradi.

A Messina ed a Agrigento è prevista pioggia ed una temperatura minima di 15 gradi ed una massima di 18 gradi, mentre nell’agrigentino è prevista una temperatura minima di 11 gradi ed una massima di 18 gradi.

Meteo Sicilia, le previsioni di martedì 22

Nella giornata di martedì le condizioni meteo in Sicilia peggioreranno, infatti ad Agrigento, Caltanissetta e Trapani sono previsti temporali e forti venti. Il maltempo è previsto seppur lievemente a Palermo ed a Enna, che rimane la provincia più fredda della Sicilia, infatti è prevista una minima di 4 gradi ed una massima di 11 gradi.

Mentre a Siracusa e a Ragusa sono previste solo delle nubi sparse. Nel siracusano sono previsti 11 gradi di minima e una massima di 21 gradi, mentre nel ragusano sono previsti 10 gradi di minima ed una massima di 17 gradi.

Meteo Sicilia, le previsioni di mercoledì 23

Nella giornata di mercoledì invece il tempo dovrebbe migliorare su gran parte dell’Isola, infatti è prevista qualche lieve pioggia solo nel trapanese ma anche in questo caso le temperature saranno gradevoli. Infatti a Trapani è prevista una minima di 16 gradi ed una massima di 18 gradi, anche nella giornata di mercoledì la città più fredda sarà Enna con una minima di 3 gradi ed una massima di 12 gradi.

Anche a Caltanissetta ci saranno delle nubi sparse e le temperature saranno piuttosto fredde, ci sarà una minima di 6 gradi ed una massima di 15 gradi, anche a Palermo è prevista qualche nuvola ma con temperature gradevoli, la minima prevista è di 15 gradi mentre la massima prevista sarà di 20 gradi.

Meteo Catania

Catania a differenza delle altre province dell’Isola non dovrebbe risentire particolarmente del maltempo, infatti nella giornata di lunedì il tempo è piuttosto sereno, solo nella prima mattinata ci sono stati dei venti freddi, ma adesso le temperature sono stabili, la minima prevista è di 13 gradi mentre la massima prevista è di 20 gradi.

Le temperature non varieranno nella giornata di martedì 22, mentre mercoledì la minima si abbasserà arrivando a 12 gradi, mentre la massima rimarrà di 20 gradi ma il cielo su Catania rimarrà sereno, rispetto alle altre province dell’Isola.