Meteo Sicilia, maltempo nel weekend: le previsioni per i prossimi giorni

Meteo Sicilia: il weekend ormai alle porte dovrebbe riservare piogge in diverse parti dell’Isola, più in generale al Sud Italia. A confermarlo le previsioni degli esperti. Di seguito i dettagli.

Meteo: maltempo al Sud

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.ilMeteo.it, ha riferito di quanto accadrà nel corso di questo fine settimana. Le perturbazioni atlantiche e lo spostamento rapido delle basse pressioni verso il Meridione genereranno intense celle temporalesche verso le coste tirreniche italiane, mentre in Pianura Padana e sulle Alpi la pioggia e la neve saranno tutt’altro che copiose.

Il direttore prevede per questo weekend piogge e locali forti rovesci specie verso il Sud, in locale risalita sul versante adriatico fino all’Emilia Romagna.

Ma le piogge dovrebbero caratterizzare le giornate di chi abita il Centro-Sud per un’altra settimana, eccezion fatta per il 21 ed il 22 novembre.

Non bisognerà dimenticare, poi, che già negli scorsi giorni è stata diramata allerta meteo, anche per la Sicilia.

Meteo Sicilia: le previsioni per il weekend

IlMeteo.it fornisce informazioni anche sulla specifica situazione in Sicilia. Già oggi, venerdì 18 novembre, piogge e schiarite dovrebbero caratterizzare l’Agrigentino, mentre per Catania si indica il perdurare di nubi sparse.

Domani, sabato 19 novembre, la pioggia dovrebbe estendersi ad altre province dell’Isola. Questa, in particolare, dovrebbe caratterizzare Enna e Caltanissetta, dove sono attese rispettivamente tra i 9 e i 15 gradi e tra i 14 e i 17 gradi.

Secondo le previsioni degli esperti, si dovrebbe assistere all’alternarsi di piogge e schiarite nel Messinese e nel Palermitano mentre temporali dovrebbero colpire Trapani. A Catania ancora nubi sparse ma una temperatura massima prevista di ben 26 gradi (la minima di 17).

E domenica? L’idea di una domenica in riva al mare va accantonata: la pioggia, secondo quanto riportato da IlMeteo.it, dovrebbe caratterizzare l’intero territorio regionale. Ma se a Catania e a Siracusa sono attese piogge e schiarite, a Trapani potrebbero verificarsi ancora violenti temporali.

Un’ultima precisazione in merito alle previsioni meteo Catania. Nel corso dell’ultimo giorno della settimana, nel capoluogo etneo è prevista una temperatura massima più bassa ma pari comunque a 20 gradi.