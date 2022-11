Meteo Sicilia, allerta gialla per temporali: previsto maltempo in tutta l’Isola

Meteo Sicilia, è allerta gialla per temporali in tutta l'Isola: secondo l'avviso diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile sono in arrivo temporali sulla Regione.

Meteo Sicilia, allerta gialla per temporali: il Dipartimento Regionale per la Protezione Civile ha diramato un’allerta per tutta l’Isola per quanto riguarda la giornata di domani, 22 novembre 2022. Secondo quanto contenuto nel bollettino rilasciato dalla Protezione Civile, l’intera isola sarà colpita da temporali e forti piogge nel corso della giornata di domani.

Come anticipato, l’allerta meteo di domani 22 novembre 2022 sarà di tipo “giallo”, che corrisponde al livello di allarme di “Attenzione”. La Protezione Civile raccomanda l’intera popolazione siciliana di prestare attenzione nel corso della giornata di domani, dato che potrebbero verificarsi forti rovesci o temporali in tutta l’Isola. Si ricorda che le condizioni meteo avverse e la rispettiva allerta gialla sono attualmente previste fino alle ore 24:00 di domani, mentre eventuali ulteriori bollettini saranno rilasciati nel corso della giornata di domani.