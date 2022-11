WhatsApp, ora possibile messaggiare con se stessi: la novità

La nuova funzione è già presente per la versione di alcuni dispositivi e presto sarà disponibile per tutti. Ecco come funziona.

Novità per l’App di messaggistica istantanea Whatsapp: grazie ad un nuovo aggiornamento gli utenti potranno messaggiare con se stessi.

Anticipata qualche settimana fa da alcuni test sulle versioni Beta (cioè la versione non definitiva del software), l’aggiornamento dell’app adesso è disponibile per Iphone nella versione 22.23.74 e per Android 2.22.23.77. Dunque su alcuni dispositivi la funzione già attiva e nei prossimi giorni si allargherà in tutto il mondo.

L’opzione è già presente in altre app concorrenti come Telegram ed era richiesta da tempo anche dagli utenti Whatsapp, permettendo in questo modo di avere una chat in cui salvare messaggi che può vedere solo l’utente.

Cosa cambia?

Secondo la segnalazione di alcuni utenti che già utilizzano tale funzione, sarà possibile usarla grazie all’introduzione del contatto Tu, posto all’inizio della propria rubrica. Inoltre, Whatsapp tiene a precisare che anche la chat personale sarà protetta dalla crittografia end-to-end, cioè la comunicazione cifrata che tutela la privacy degli utenti.