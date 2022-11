Meteo Sicilia: giornate nuvolose e piogge sparse in arrivo, le previsioni

Meteo Sicilia: che tempo farà nei prossimi giorni? Si passerà dai cieli nuvolosi alle piogge: quando occorrerà portare con sé l'ombrello? Ecco le previsioni.

Meteo Sicilia: la settimana è appena iniziata, alla volta di un cambio repentino delle temperature. Si è infatti passati, in un brevissimo lasso di tempo, da temperature fuori luogo per mesi autunnali come ottobre, con picchi quasi ai 30°, all’improvviso arrivo di freddo e piogge. Le condizioni meteo, adesso, sembrano essersi stabilizzate, seppur con condizioni quasi primaverili per il mese di novembre: è dunque più che lecito chiedersi che tempo farà, e cosa aspettarsi almeno fino alla fine della settimana.

Meteo Sicilia: le previsioni per i prossimi giorni

La giornata di oggi, martedì 15 novembre, si svolgerà tutta all’insegna del cielo nuvoloso: le temperature massime raggiungeranno i 23° in diverse province dell’Isola, come il Siracusano, l’Agrigentino e il Palermitano. Tuttavia, un’ondata di instabilità inizierà a colpire la Sicilia già da domani, 16 novembre: ecco come nel Trapanese potrebbero verificarsi dei temporali isolati, mentre nel resto dell’Isola il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso.

Se anche per giovedì, 17 novembre, non sono attese precipitazioni ma solo nubi sparse sui cieli di tutte le province, è dal weekend che servirà iniziare a portare con sé l’ombrello durante i propri spostamenti: per venerdì, 18 novembre, sono attese piogge e schiarite sul Trapanese, sul Ragusano e sull’Agrigentino.

Sabato, 19 novembre, le condizioni metereologiche sull’Isola andranno peggiorando: pioverà ovunque ad eccezione del Siracusano, mentre sul Trapanese si attendono veri e propri temporali, che si protrarranno su questa provincia anche per la domenica, 20 novembre, e si estenderanno anche al Palermitano. Le condizioni metereologiche miglioreranno, seppur di poco, a partire dall’inizio della prossima settimana.

Meteo Sicilia: le previsioni a Catania

Le giornate sulla provincia etnea, già da qualche giorno, sono caratterizzate da intensi annuvolamenti, quasi a presagire del cattivo tempo in arrivo. Eppure, eccetto brevissimi scrosci di pioggia, non vi sono stati fenomeni degni di nota.

Tuttavia, la pioggia è in arrivo: almeno fino a venerdì le condizioni meteo si manterranno stabili, con annuvolamenti e temperature fino ai 23°, ma già da sabato 19 novembre saranno previste piogge e schiarite; un’instabilità che potrebbe protrarsi fino alla domenica, ma non destinata a durare. Già da lunedì, dunque, si tornerà alle normali condizioni meteo autunnali: cieli sereni, poco nuvolosi, e temperature sempre più basse, che anticipano l’inverno in arrivo.