Sicilia, è “allerta gialla” in tutta l’Isola: le previsioni

La Protezione Civile ha lanciato un avviso di allerta gialla per pioggia in tutta la Sicilia per la giornata di oggi. Di seguito le previsioni.

Gran parte della Sicilia, stamani, si è svegliata con la pioggia. E infatti, la Protezione Civile, ha lanciato allerta gialla in Sicilia con zone più a rischio pioggia. Tuttavia, la Sicilia è divisa in due poiché nella parte orientale è prevista allerta verde e nella parte occidentale allerta gialla. Di seguito le previsioni per oggi.

Ad Agrigento e a Caltanissetta sono attese piogge dalle ore 10 alle ore 13 con rischio temporale alternate a schiarite. A Catania, medesima situazione, poiché, dopo il temporale di stanotte, adesso si attende pioggia dalle ore 10 alle ore 13. Ad Enna, è attesa pioggia debole a partire dalle 10 di stamattina.

A Messina e Ragusa la pioggia sarà alternata da schiarite durante tutta la giornata. Infine, a Palermo e a Siracusa non si attendono piogge ma il cielo resterà coperta durante tutta la giornata.