Stasera in TV: in onda “Cena con delitto” e “I see you”

Avete voglia di un po' di relax e magari un bel film sul divano? Ecco i consigli della Redazione di LiveUniCT riguardo i film e i programmi da non perdere questa sera in televisione.

Avete voglia di un po’ di relax e magari un bel film senza dover andare in un cinema Catania? la Redazione di LiveUniCT vi consiglia film e programmi TV da non perdere.

Cena con delitto – Knives Out [Rai 1, ore 21:25]: Harlan Thrombey, celebre scrittore, viene trovato morto suicida. Una settimana dopo la polizia insieme ad un investigatore privato, Daniel Craig, radunano la famiglia e l’infermiera personale del defunto per interrogarli. Ciò che all’apparenza sembrava un suicidio, potrebbe rivelarsi tutt’altro.

I see you [Rai 1, ore 21:25]: il detective Harper indaga sul caso di una sparizione di un bambino, ma la sua famiglia dovrà vedersela con un’oscura presenza che infesta la loro abitazione e che in qualche modo sembra essere connessa proprio a loro.

Zelig [Canale 5, ore 21:20]: a condurre questa puntata di Zelig saranno Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che ospiteranno sul palco del Teatro degli Arcimboldi moltissimi comici.

Hercules – La leggenda ha inizio [Italia 1, ore 21:20]: la regina Alcmene cede alle avances di Zeus per avere un figlio che possa abbattere il regime tirannico del re Amphitryon, suo marito, e riportare cosi’ la pace in Grecia. Tuttavia l’unico desiderio di Hercules è quello di conquistare Hebe, che però è stata già promessa sposa al figlio maggiore, Iphicles, del re tiranno. Dunque il giovane semidio dovrà scegliere se fuggire insieme al proprio amore o diventare il più grande eroe di tutti i tempi.