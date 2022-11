Stasera in TV: in onda “The Hateful Eight” e “Radioactive”

Lunedì di inizio novembre tra stanchezza e voglia di relax dopo il rientro al lavoro dal weekend? Ecco i consigli della Redazione di LiveUniCT sulla programmazione televisiva di questa sera.

The Hateful Eight [Rai Movie, ore 21.10]: western di Quarantino con un cast stellare. Trascorso qualche anno dalla fine della Guerra Civile, una diligenza si deve fermare nel Wyoming a causa di una tempesta di neve. I viaggiatori resteranno bloccati presso l’emporio di Minnie, dove troveranno altri quattro sconosciuti. Tuttavia, sembrerebbe che qualcuno tra gli otto presenti non sia realmente chi dice di essere e presto sembrerà chiaro a tutti che non sarà facile proseguire il proprio cammino.

Tu la conosci Claudia [Cine 34, ore 21.00]: iconica commedia di inizio anni 2000 con Aldo, Giovanni e Giacomo insieme a Paola Cortelli nei panni di Claudia. Giovanni, marito di Claudia, è un uomo abitudinario grato alla moglie per averlo sposato. Giacomo è un uomo separato ma soddisfatto della propria vita, almeno fino a quando incontrerà Claudia e si renderà conto di non avere nulla. Infine, Aldo è un tassista dall’innamoramento facile che da un po’ di tempo vive solo per Claudia.

Radioactive [IRIS, ore 21.00]: prima TV del film con Rosamund Pike nei panni del Premio Nobel Marie Curie, scienziata passata alla storia per la scoperta della radioattività. Nel film si narra la storia di Marie, alla ricerca ossessiva della bellezza e delle novità, con una curiosità che la porterà a rivoluzionare il mondo della scienza.