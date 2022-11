WhatsApp, arrivano le “Community”: in cosa consiste la nuova funzione

WhatsApp, arrivano le Community: l'app di messaggistica tra le più famose al mondo si aggiorna e prevederà presto nuove funzionalità. Ecco di cosa si tratta e come funzioneranno.

WhatsApp, arrivano le Community: una grande novità è in arrivo sull’applicazione di messaggistica di proprietà di Meta. Si tratta di una nuova funzione che potrebbe cambiare la concezione dell’app e renderla sempre più orientata verso l’uso di gruppo. Ecco tutte le informazioni in merito alle ultime novità dell’applicazione WhatsApp.

WhatsApp, Community: in cosa consiste la nuova funzione

Recentemente, si è discusso tanto di un possibile aggiornamento dell’applicazione di messaggistica WhatsApp ed effettivamente, lo stesso Mark Zuckerberg, proprietario di Meta e della stessa app, ha confermato le novità in arrivo sull’app. Tra le varie nuove funzionalità attese, spicca l’aggiornamento che potrebbe rendere WhatsApp un’applicazione sempre più rivolta ai gruppi.

Si tratta della funzione definita “Community”, la quale prevede un nuovo sistema di gestione dei gruppi che diventeranno tematici. Nello specifico, si tratterà di un nuovo metodo di organizzazione delle chat di gruppo attraverso il quale si potranno accostare più gruppi secondo criteri scelti personalmente e si potranno inviare aggiornamenti a tutti i membri dei gruppi collegati. Il tutto, sarà possibile a partire dai prossimi mesi e la funzione sarà fruibile attraverso un apposito “bottone” sia su Android che su iOS.

WhatsApp, novità: presto disponibili i sondaggi

Ma le novità di WhatsApp non sono finite: infatti, molto presto sarà possibile usufruire di una funzione che è stata attesa per lungo tempo. Si tratta dei sondaggi: si potranno creare dei veri e propri poll nelle chat di WhatsApp, evitando di ricorrere a sistemi e applicazioni esterne. Anche in questo caso si tratta di una funzione che sembrerebbe orientare sempre più l’applicazione verso i gruppi e una migliore organizzazione delle chat con più persone.

WhatsApp: gruppi sempre più estesi

E se le novità sopra annunciate non fossero abbastanza per intravedere la svolta dell’app verso una migliore esperienza nell’uso dei gruppi, l’ultima è decisamente fondamentale. Infatti, Meta ha annunciato la possibilità di estendere i limiti di partecipanti su WhatsApp.

Quest’ultima mossa prevederà una duplice novità, dato che i partecipanti dei gruppi passeranno dal limite di 512 a quello di 1024 utenti. Inoltre, sarà esteso anche il numero massimo di partecipanti ad una videochiamata su WhatsApp per raggiungere il limite di 32 utenti e portando l’app verso la competizione con tutte le applicazioni dedicate alle videocall.