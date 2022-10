Stasera in TV: in onda “Per qualche dollaro in più” e “Pacific Rim”

Inizio settimana con tanto lavoro e molta stanchezza? Ecco i consigli della Redazione di LiveUnict in merito a cosa guardare in TV per questo lunedì sera di inizio ottobre.

Per qualche dollaro in più [Rai Movie, 21:10]: secondo film della trilogia “del dollaro” di Sergio Leone. Due pistoleri danno la caccia a El Indio, un pericoloso e psicopatico capo di una spietata banda di desperados, dopo essere evaso da prigione, il che gli costerà una taglia da 20mila dollari. A dargli la caccia il Monco, a cui interessa solo il denaro della taglia, e il colonnello Mortimer, assetato di vendetta in quanto El Indio è il responsabile della morte della sorella. Seguiranno, scontri a fuoco, rapine, fughe e inganni, fino ad un coinvolgente duello finale.

Pacific Rim [Mediaset 20, 21:04]: Film di fantascienza del 2013, Pacific Rim narra di creature mostruose marine di nome Kaiju che raggiungono la superfice dopo l’apertura di una faglia nell’Oceano Pacifico. Le nazioni in pericolo cooperano tra di loro creando degli enormi robot chiamati Jaegers. Seguiranno diverse vicende che si prolungheranno nel corso degli anni della narrazione.

Ocean’s Thirteen [Iris, 21:00]: Film d’azione del 2007 con un cast d’eccezione composto da Brad Pitt, George Clooney e Al Pacino. Rueben Tishkoff viene imbrogliato da un magnate di Las Vegas e chiede aiuto a Danny Ocean, che riunisce la sua banda per un colpo un po’ diverso dal solito, in quanto stavolta è coinvolto il suo amico. La banda lavora, dunque, per truffare il magnate Willie Bank, per portarlo alla rovina economica.