Meteo Sicilia, allerta gialla: previsti temporali in alcune zone dell’Isola

Meteo Sicilia, allerta gialla: è stato reso noto il rischio di temporali e rovesci in alcune zone della Sicilia per la giornata di domani da parte del Dipartimento Regionale per la Protezione Civile.

Meteo Sicilia, allerta gialla: la Protezione Civile ha diramato l’ultimo bollettino riguardo il rischio meteo-idrogeologico nell’Isola per la giornata di domani. Dopo giorni di allerta in varie aree della Sicilia, con forti eventi temporaleschi come il nubifragio che si è abbattuto negli scorsi giorni su Trapani, la situazione di allerta sembra destinata a durare.

Infatti, secondo quanto riportato nell’ultimo bollettino diramato, per la giornata di domani 29 settembre 2022, è prevista un’allerta gialla per temporali in alcune aree che rientrano nelle province di Messina, Palermo, Trapani, Caltanissetta e Agrigento. L’allerta gialla, che viene definita dalla Protezione Civile come stato di “Attenzione”, è prevista per l’intera giornata di domani, fino alle ore 24:00. Per ulteriori aggiornamenti sarà necessario attendere il prossimo bollettino del Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Regione Siciliana.

Infine, per quanto riguarda il resto della Sicilia, vale a dire le aree legate ai territori della provincia di Catania, Enna, Siracusa e Ragusa, non è stata diramata l’allerta gialla ma si segnala la possibilità che si verifichino rovesci o fenomeni a carattere temporalesco.