Concorsi Sicilia, Asp e Università assumono: i bandi

Nuovi concorsi Sicilia attivi in tutta l'Isola. Di seguito i bandi principali per le città di Palermo e Catania.

Nuovi concorsi Sicilia attivi a Catania e Palermo. Accademia di belle arti di Catania, Unict, Asp Palermo e Unipa sono alla ricerca di nuove figure da inserire in differenti ambiti per differenti mansioni. Ecco i bandi e le info.

Concorsi Sicilia: i bandi attivi a Catania

Nuovi concorsi attivi in tutta la città etnea. L’accademia di belle arti ha indetto un bando di concorso per assumere diverse figure:

un collaboratore per l’area comunicazione/informazione, riservato ai volontari delle Forze armate;

un collaboratore, area terza, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area biblioteca;

un collaboratore, area terza, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area informatica;

un collaboratore, area terza, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area legale/amministrativa.

Unict

Anche Unict ha pubblicato diversi bandi per diversi concorsi. Ecco i principali.

un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 06/E2 – Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia;

un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte;

Procedure di selezione per la chiamata di 17 professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Concorsi Sicilia: i bandi attivi a Palermo

Ancora concorsi aperti a Palermo per differenti posizioni e mansioni. Di seguito i principali.

Asp Palermo

n.54 posti per programmatore, assistente sociale, educatore professionale, istruttore direttivo pedagogico, logopedista, tecnico di riabilitazione psichiatrica, operatore socio sanitario, terapista della neuro e psicomotricià dell’eta’ evolutiva;

terapista della neuro e psicomotricià dell’eta’ evolutiva; n.7 posti per incarichi quinquennali di direttore di varie U.O.C;

Ospedale Cervello Palermo

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente biologo, specialista in genetica medica, a tempo indeterminato e pieno.

n.1 posto di patologo;

Unipa

Unipa ha reso note le procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.