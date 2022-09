Lavoro Catania: posizioni aperte anche per diplomati

Lavoro Catania e provincia: Primark, EuroSpin e GameStop assumono. Di seguito le informazioni principali sulle posizioni aperte per tutti gli interessati.

Lavoro Catania: sono molte le offerte di impiego attive in questo momento sul territorio della città etnea, perché non approfittarne e dare un’occhiata alle più interessanti? Nello specifico, le aziende che cercano personale in questo momento sono Primark, EuroSpin e GameStop. Di seguito le informazioni dettagliate.

Lavoro Catania: Primark assume

L’azienda irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento è alla ricerca di nuovo personale da impiegare nel punto vendita di lavoro Catania in tre diversi ruoli, ossia: Team Manager, Department Manager e Store Manager Sud Italia.

Per il posto di Team Manager, la giornata tipo riguarda la mansione di formare e sviluppare un team di almeno 10 persone. Per questo, i requisiti da possedere sono:

Avere esperienza di almeno 1 anno nel mondo Retail/GDO, come punto di riferimento all’interno di un team;

Essere disponibile al trasferimento sul territorio nazionale, con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 2 regioni nelle quali siamo presenti.

Il Department manager, invece, deve avere esperienza di almeno 2 anni.

Per il ruolo di Store Manager Sud Italia i compiti saranno i seguenti:

Guidare, formare e sviluppare il proprio team manageriale al raggiungimento degli obiettivi ed allo sviluppo dei talenti interni;

Gestire commercialmente il punto vendita e lo stock;

Gestire il conto economico.

Come requisito principale, invece, bisogna avere maturato esperienza manageriale strutturata nella gestione di grandi store con almeno 50 collaboratori nel mondo Retail/GDO.

Tutti i posti lavorativi sopra citati sono full time e a tempo indeterminato: per avere ulteriori informazioni si invitano gli interessati ad andare sul sito online dell’azienda.

EuroSpin cerca personale

Un’altra offerta lavoro Catania interessante è quella proposta da EuroSpin, che cerca personale da impiegare nel ruolo Restaurant Manager/Responsabile Bistrot.

La figura ricercata sarà responsabile del raggiungimento degli obiettivi economico/commerciali prefissati, attraverso la realizzazione di processi organizzativi e produttivi standard e l’approfondimento continuo delle tendenze di settore in termini di offerta di servizi enogastronomici e di soddisfazione della clientela.

I requisiti fondamentali per candidarsi sono i seguenti:

Esperienza almeno quinquennale nel settore della ristorazione;

almeno quinquennale nel settore della ristorazione; Diploma ;

; Flessibilità oraria;

Disponibilità a lavorare su turni e/o festivi;

Conoscenza del pacchetto Office.

L’offerta GameStop

L’azienda GameStop cerca personale da impiegare presso i punti vendita di Misterbianco, San Giovanni La Punta, Gravina di Catania e Belpasso in qualità di Addetto alle vendite.

La figura, in supporto al team, si occuperà di:

Preparazione, esposizione e vendita dei prodotti;

Transazioni di cassa;

Tenere pulito e ordinato il negozio;

Assistenza ai clienti.

Inoltre, i requisiti da possedere per candidarsi sono: