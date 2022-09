Test Professioni Sanitarie 2022: quando escono le soluzioni? Di seguito le informazioni sulle tempistiche di pubblicazione, sicuramente utili ai candidati.

Test Professioni Sanitarie 2022: quando escono le soluzioni? Attesa per oggi, 15 settembre 2022, la prova d’ammissione ai corsi delle Professioni sanitarie. Ben 60 quesiti, 100 minuti di tempo: sono questi i numeri principali legati al test. Una volta ultima la prova e rientrati a casa, ai candidati non resta che attendere di consultare le soluzioni. Queste quando usciranno? Di seguito i dettagli.

Test Professioni Sanitarie: la prova nel dettaglio

Si esplicita, in primo luogo, che il MUR ha deciso soltanto la struttura generale e gli argomenti su cui far ruotare il test d’ammissione. Si fa riferimento, in particolare, a:

cultura generale;

ragionamento logico;

biologia;

chimica;

fisica;

matematica.

Generalmente spetta ai singoli atenei il compito di scegliere gli specifici quesiti. Ma, come riportato dal sito Studenti.it, nel caso in cui più università si affidassero al CINECA per la redazione, si potrebbero riscontrare stessi test.

Test Professioni Sanitarie 2022: quando escono le soluzioni?

Per le soluzioni dei Test di Medicina e Veterinaria di quest’anno non è stato necessario attendere a lungo: già poche ore dopo il termine delle prove, i candidati hanno potuto consultarle. Discorso diverso per il Test Professioni Sanitarie 2022: in questo caso anche l’uscita delle soluzioni (generalmente diverse) non dipenderà dal MUR ma dagli atenei. Ciascuno di questi, dunque, predisporrà modalità e tempi di pubblicazione. Per tale ragione, si consiglia agli interessati di monitorare le pagine dell’università d’interesse.

Ad ogni modo è bene ricordare che nel 2021 il test del CINECA completo di quesiti e risposte venne pubblicato il 30 settembre, mentre il test si svolse il 14 settembre.

Nel frattempo anche l’Università degli Studi di Catania ha reso pubbliche date che risulteranno estremamente utili a chi ha affrontato la prova, in quanto riguardano i prossimi passaggi:

Pubblicazione graduatorie: entro il 26 settembre 2022;

Immatricolazione dei candidati ammessi e pagamento quota fissa: dal 26 settembre al 4 ottobre 2022;

Pubblicazione elenchi degli immatricolati: 6 ottobre 2022;

Segnalazione delle omissioni: entro il 7 ottobre 2022;

Pubblicazione liste degli ammessi per lo scorrimento: entro l’11 ottobre 2022;

Immatricolazione dei candidati ammessi per scorrimento e pagamento quota fissa: dall’11 al 17 ottobre 2022;

Pubblicazione liste degli ammessi per secondo scorrimento: entro il 20 ottobre 2022;

Immatricolazione dei candidati ammessi per secondo scorrimento e pagamento quota fissa: dal 20 al 25 ottobre 2022.

I posti a disposizione

Si ricorda che in Italia si mettono a disposizione oltre 30.000 posti, da suddividere a seconda dei diversi corsi.