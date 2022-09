Test Professioni Sanitarie 2022: a Catania 2.151 candidati

Test Professioni Sanitarie 2022, oggi in tutta Italia si svolgerà la prova di ammissione: ecco per quanti posti sarà possibile concorrere all'Università di Catania.

Oggi, 15 settembre 2022, in tutta Italia verrà svolto il test di ingresso per Professioni Sanitarie. La prova inizierà alle ore 13 e decreterà l’accesso di 31.730 nuove matricole, circa mille in più rispetto allo scorso anno. Tuttavia, gli studenti sono convocati nelle varie strutture a già a partire dalle 8:30 per effettuare le operazioni di riconoscimento.

I posti disponibili

I corsi di laurea triennali in Professioni Sanitarie sono a numero programmato nazionale. Il numero definitivo dei posti disponibili per ciascun corso sarà reso noto a breve tramite un decreto ministeriale, ma provvisoriamente, nell’ateneo di Catania, i posti disponibili sono:

Infermieristica 361;

Ostetricia 31;

Fisioterapia 38;

Logopedia 25;

Ortottica e assistenza oftalmologica 17;

Tecnica della riabilitazione psichiatrica 16;

Terapia occupazionale 40;

Dietistica 31;

Tecniche audioprotesiche 15;

Tecniche di laboratorio biomedico 16;

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 15;

Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia 26;

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 26.

Tuttavia, i candidati a Catania sono 2.151: come per Medicina, la richiesta è molta, ma i posti disponibili non sono altrettanti.