Concorsi Sicilia, dall’Asp all’Accademia di Belle Arti: i bandi attivi

Concorsi Sicilia: in arrivo per i siciliani in cerca di lavoro sono nuovi concorsi a Catania e a Messina, dall'Accademia di Belle Arti all'Asp.

Concorsi Sicilia: per tutti coloro che sono in cerca di lavoro, sono in scadenza nuovi concorsi pubblici finalizzati all’assunzione di molteplici risorse. Ecco quali sono i prossimi concorsi previsti in Sicilia, rispettivamente nel catanese e nel messinese.

Concorsi Sicilia: Accademia di Belle Arti (Catania)

L’Accademia di Belle Arti di Catania ha pubblicato quattro nuovi concorsi che prevedono l’assunzione di 4 collaboratori in possesso di laurea triennale in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche o in Studi Umanistici, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Le figure andranno a ricoprire le seguenti aree:

Area Legale – Amministrativa (1 posto per area terza);

(1 posto per area terza); Area Comunicazione / Informazione, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze Armate (1 posto per area terza);

riservato prioritariamente ai (1 posto per area terza); Area Tecnico / Informatica (1 posto per area terza);

(1 posto per area terza); Area Bibliotecaria (1 posto per area terza).

I candidati che intendono partecipare ai suddetti bandi, dovranno presentare domanda online, tramite Spid, entro e non oltre il 3 ottobre 2022. Per poter essere valutati, tutti gli interessati dovranno sostenere due prove d’esame, scritta e orale.

Per ulteriori informazioni in merito al concorso promosso dall’Accademia di Belle Arti di Catania, è necessario consultare il sito web di riferimento.

Azienda provinciale sanitaria di Messina

Per quanto riguarda i prossimi concorsi in scadenza in Sicilia, l’ASP di Messina ha indetto due bandi in Gazzetta Ufficiale. Questi prevedono l’assunzione, per titoli e colloqui, delle seguenti figure:

incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa per il Pronto Soccorso – O.B.I. dell’Ospedale di Milazzo ( disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione d’urgenza);

di struttura complessa per il Pronto Soccorso – O.B.I. dell’Ospedale di Milazzo ( d’accettazione d’urgenza); incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa (disciplina di radiodiagnostica territoriale).

Entrambi i concorsi scadranno il 13 ottobre 2022.

Concorsi Sicilia: ASP di Catania

In atto altre opportunità di lavoro nel settore pubblico a Catania. È, infatti, in arrivo un bando di concorso di area medica indetto dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico G. Rodolico-S. Marco di Catania. La Gazzetta Ufficiale riporta che entro e non oltre il 18 settembre 2022 i medici interessati potranno effettuare online la domanda di partecipazione per partecipare alla selezione di un direttore, con incarico quinquennale, di struttura complessa con disciplina di pediatria.