Sicilia protagonista della nuova puntata di “Linea Verde”: su Rai 1 la parte orientale dell’Isola

La Sicilia orientale sarà la protagonista della nuova puntata di Linea Verde.

La protagonista della nuova puntata di “Linea Verde” su Rai 1 sarà proprio la Sicilia che andrà in onda il 27 agosto alle ore 12:30 su Rai 1. Dopo aver dedicato una puntata alla parte occidentale dell’isola, Linea Verde torna per dedicarsi alla parte orientale della nostra amata Sicilia.

Linea Verde Tour è un programma di Andrea Caterini, Francesco Lucibello, Domenico Nucera, Carola Ortuso e Federico Quaranta, invece alla regia troviamo Andrea Pasquini. Queste puntate sono state realizzate in collaborazione con la Regione Siciliana – Dipartimento dell’Agricoltura nell’ambito del Piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale (Psr) Sicilia 2014-2022.

I conduttori Federico Quaranta e Giulia Capocchi ci guideranno alla scoperta della Sicilia orientale, inoltrandosi tra i faggi del Parco dei Nebrodi e gli alberi di nocciola tonda siciliana, coltivati per raccogliere la famosa nocciola dei Nebrodi. Tra terreni scoscesi e terrazzamenti dedicati alla cultura, emergono gli allevamenti dei suini neri, razza tipica dei Monti Nebrodi. Andando poi verso Bronte, ricca di coltivazioni di pistacchio.

Ha attirato l’attenzione delle telecamere anche il limone dell’Etna Igp, prodotto in 16 Comuni che attraversano la fascia ionico-etnea, in provincia di Catania. Per poi concludere con il vino dell’Etna, nato dalle pendici de “A Muntagna”, grazie al terreno del vulcano predisposto per la viticoltura per la sua fertilità.