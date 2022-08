Maltempo Sicilia: grandine e allagamenti in diverse zone dell’Isola [VIDEO]

Maltempo Sicilia: l'isola fa i conti con le cattive condizioni meteo di questi giorni. Secondo i vigili del fuoco, nessun ferito ma i danni al territorio iniziano a preoccupare.

Il maltempo colpisce la Sicilia: da Facebook arrivano le testimonianze della popolazione sicula spaventata da questi repentini cambiamenti climatici e dall’allerta gialla di ieri e oggi.

Disagi su tutta l’Isola

Si contano i primi danni dovuti al maltempo l’Isola siciliana. Sono state infatti molte le chiamate ricevute dai vigili del fuoco da parte dei cittadini siciliani nel corso della giornata di ieri. A Piazza Armerina si è abbattuta una potentissima bomba d’acqua che ha travolto le strade del piccolo comune, spaventando tutti i suoi abitanti.

Situazione non molto differente quella anche di Cammarata, comune in provincia di Agrigento, dove pioggia e grandine si sono riversate su tutto il territorio, causando dei danni al luogo. Ma anche dallo Stretto di Messina e a Taormina sono arrivate diverse segnalazioni ai vigili del fuoco, come dimostrano le testimonianze sui social, dove si è formata una “shelf cloud” (o “nube a mensola”) che ha spaventato molti cittadini.

Video di Cammarata (fonte: Agrimeteo Corleone) da Facebook:

Video di Piazza Armerina (dalla pagina Facebook “CMS – Centro Meteorologico Siciliano – ODV”, video di David Cartarrasa):

Strade allagate e danni anche nel Catanese

Al momento, per fortuna, non sembrano risultare feriti, ma i disagi al territorio sono già diversi in tutta la costa catanese. A Santa Venerina, per esempio, i vigili del fuoco segnalano “svuotamento aree allagate, per danni dovuti all’acqua”. Molte sono state anche le chiamate agli operatori nei territori di Giarre, Acireale e a Zafferana Etnea con richieste d’intervento per questioni legate alle piogge. Molte strade si sono allagate anche a San Giovanni La Punta e a Bronte e lo spettacolo tributo a Lucio Dalla e Franco Battiato, organizzato dal comune di Milo, è stato posticipato proprio a causa del maltempo.

Ecco un video da Acireale (fonte: Brevi Meteo da Facebook):