Maltempo Sicilia, prevista allerta gialla per forti temporali: il bollettino

Prevista allerta meteo gialla in gran parte della Sicilia per la giornata di domani: l'avviso della Protezione Civile riguardo le singole zone che saranno colpite da temporali.

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Sicilia ha diramato un’allerta gialla per gran parte della Sicilia per la giornata di domani, 23 agosto 2022. Dopo l’allerta della giornata odierna, che ha provocato allagamenti nel Catanese e diversi interventi dei Vigili del Fuoco.

Per quanto riguarda la giornata di domani, temporali e rovesci sono previsti in tutta la Sicilia. Tuttavia, per i territori nelle province di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Enna e parte delle zone di Palermo e Agrigento. La Protezione Civile raccomanda la massima allerta alle popolazioni delle aree che saranno coinvolte dal maltempo.