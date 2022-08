Maltempo a Catania: richiesti interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta su Catania e sui territori della provincia etnea causando allagamenti e rendendo necessari diversi interventi da parte dei Vigili del Fuoco.

Sono in corso a Catania e nella provincia etnea forti temporali che stanno provocando allagamenti in varie zone. Infatti, sono stati richiesti diversi interventi dei Vigili del Fuoco per fornire supporto nelle aree in cui è caduta una quantità maggiore di acqua. Colpite in particolare le zone di Giarre, Acireale e Santa Venerina, dove si segnala la caduta di oltre 22 mm di acqua in poco tempo.

Già ieri sera si sono verificati forti temporali nella zona tra la Calabria e la Sicilia, con tempeste di fulmini visibili da lontano. E al momento sono in corso forti temporali in varie zone del catanese, con fulmini e pioggia incessante da oltre un’ora.

Per quanto riguarda gli interventi dei Vigili del Fuoco, diverse azioni si sono rese necessarie nella zona di Santa Venerina dopo le 14. Inoltre, si segnalano strade allagate anche nei Comuni di Bronte e di San Giovanni La Punta, complice anche l’allerta gialla diramata oggi in tutta la Sicilia.

Inoltre, a Milo è stato rinviato il concerto tributo a Battiato e Dalla previsto per stasera. L’evento dovrebbe svolgersi la prossima domenica 28 agosto, secondo quanto riportato dalla Pro Loco di Milo, mentre chi volesse ottenere il rimborso potrà farlo entro il 25 agosto.