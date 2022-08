Sicilia, è allerta per rischio incendi e forte caldo: l’avviso della Protezione Civile

Sicilia, allerta per rischio incendi e per ondate di calore: è questo il risultato dell'ultimo bollettino rilasciato dalla Protezione Civile riguardo la giornata di domani sull'isola.

Una nuova giornata di fuoco attende la Sicilia: questo è quanto è stato riportato dall’ultimo bollettino rilasciato dalla Protezione Civile. Infatti, per la giornata di domani è alto il rischio di incendi nell’Isola e in alcune province si assisterà al fenomeno al quale si è ormai abituati dell’ondata di calore.

Secondo quanto riportato nell’avviso della Protezione Civile, ad essere particolarmente in pericolo per il rischio incendi saranno le province di Trapani, Palermo, Agrigento e Messina, le quali dovranno fronteggiare uno stato di allerta rossa definito di “Attenzione”. Situazione di poco migliore per il resto delle province siciliane, dove l’allerta per rischio incendi è ferma allo stato precedente, detto di “Preallerta” arancione.

Tuttavia, come anticipato, l’Isola non si farà mancare anche forti ondate di caldo nel corso della giornata di domani. Infatti, si attendono tre diverse tipologie di ondate di calore in varie parti dell’isola. Si ricorda che la scala di misurazione dell’intensità di calore va dal livello 1, che è comunque uno stato di allarme perché superiore alle normali temperature percepite, ad un livello 3. Nel corso della giornata di domani, la città e la provincia di Messina assisteranno ad un’ondata di calore di livello 1, mentre a Catania e provincia l’ondata di caldo sarà di livello 2. Tuttavia, la situazione peggiore prospettata è quella di Palermo e provincia, dove l’ondata di calore che si abbatterà sarà di livello 3.