Stasera in Tv: in onda “Viaggio nella grande bellezza” e “Un fidanzato per mia moglie”

Non sapete ancora come trascorrere la serata post-Ferragosto? Ecco i film e i programmi consigliati dalla nostra redazione.

C’è tempo [Rai 3, ore 21:20]: con Stefano Fresi, il film racconta la storia di un uomo, sui quaranta che ama “osservare gli arcobaleni”. Dopo la morte del padre scopre di avere un fratello più piccolo.

Viaggio nella Grande Bellezza [Canale 5 ore 21:20]: torna il documentario condotto da Cesare Bocci, per scoprire i meravigliosi luoghi dell’Italia. Il viaggio di stasera sarà dedicato alla scoperta della città di Torino.

In corsa per la vita [La 5, ore 21:10]: è la storia di un giovane corridore che a causa dei suoi problemi in famiglia, è limitato nel seguire il suo sogno, ma ben presto un ex allenatore di atletica sarà pronto ad aiutarlo.

Un fidanzato per mia moglie [Nove, ore 21:25]: commedia con Paolo Kessisoglu, Geppi Cucciari e Luca Bizzarri. Camilla ha lasciato la Sardegna per sposare e seguire il suo futuro marito Simone a Milano. Ma la sua nuova vita non sarà tutta rosa e fiori, perché non riesce a trovare lavoro e getta la sua frustazione su Simone. Quest’ultimo, stanco dell’atteggiamento della moglie, accetta i consigli di un amico e assolderà un playboy per far cadere la moglie in tentazione e chiederle la separazione.