Stasera in TV: in onda “Battiti Live” e “La fuga dell’assassino”

Martedì sera di noia, ancora troppo lontani dal weekend per concedersi una serata fuori? Ecco i suggerimenti della Redazione di LiveUniCT su cosa guardare stasera in televisione.

Un principe quasi azzurro [Rai 1, ore 21.25]: Film del 2013 che vede un’esuberante ragazza alle prese con un uomo d’affari senza cuore. Tuttavia, l’uomo non riuscirà a non innamorarsi della giovane e per la prima volta supererà tutti gli schemi che si è posto nella vita.

Viaggio nella Grande Bellezza – Roma [Canale 5, ore 21.20]: Documentario sulle bellezze della Città Eterna con un accompagnatore d’eccezione: l’attore Cesare Bocci. Incentrato su Roma, Bocci racconterà gli scorci più belli della Capitale d’Italia, insieme alla loro storia e a degli aneddoti. Il tutto con uno sguardo particolare, in quanto si tratterà di immagini notturne, lontane dal traffico dei turisti che invadono la città ogni giorno.

Radio Norba Cornetto Battiti Live [Italia Uno, ore 21.20]: Le hit dell’estate cantate dai protagonisti della musica italiana e internazionale che si esibiranno nelle località più belle della Puglia.

La fuga dell’assassino [Canale 20 Mediaset, ore 21.00]: Action-thriller del 2017 con Cam Gigandet. Uno scienziato specializzato in genetica si concentra sullo studio della psiche di un uomo. Quest’ultimo, che nella notte sogna omicidi politici, non riesce più a distinguere la realtà dal sogno.