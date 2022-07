Tragico incidente in Sicilia: perde la vita un uomo

Un nuovo tragico incidente si è verificato sulle strade siciliane poche ore fa: a perdere la vita un uomo di 73 anni originario di Mantova.

Un nuovo incidente mortale ha avuto luogo sulle strade della Sicilia. Dopo il motociclista deceduto in un incidente autonomo a Porto Empedocle, un caso simile si è verificato poche ore fa.

A perdere la vita questa volta è stato un uomo di 73 anni, originario di Mantova che, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della sua auto schiantandosi contro il guard-rail. L’uomo stava percorrendo l’autostrada Siracusa-Gela e l’incidente si è verificato tra Rosolini e Noto.

Sul mezzo sono intervenute le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e i soccorsi, ma quando hanno provato ad estrarre l’uomo dall’auto, il 73enne era già deceduto. Si indaga sulla dinamica dell’incidente, per cercare di capire cosa sia successo. Nel frattempo, il traffico è andato in tilt, considerando che la strada è stata bloccata per diverse ore.