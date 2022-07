Sicilia, grave incidente sulla SS 115: muore motociclista e strada chiusa al traffico

Un nuovo incidente mortale si è verificato sulle strade siciliane: a perdere la vita questa volta è un motociclista, mentre la strada è stata chiusa al traffico.

Un nuovo incidente si è verificato sulle strade siciliane: si tratta di un grave sinistro, dato che una delle persone coinvolte ha perso la vita nello scontro.

L’impatto è avvenuto sulla Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, che al momento è stata chiusa al traffico per effettuare le opportune operazioni di soccorso e i rilevamenti necessari. Nello specifico, l’incidente è avvenuto in zona Porto Empedocle, ad Agrigento.

Il sinistro, che dai primi rilievi sembrerebbe autonomo, ha coinvolto un motociclista che inizialmente è stato indicato come gravemente ferito, richiedendo l’intervento dell’elisoccorso. Tuttavia, per il motociclista non c’è stato nulla da fare ed è da poco stato accertato il suo decesso.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e gli operatori ANAS per cercare di portare la situazione alla normalità ed effettuare le procedure di riapertura della strada chiusa al traffico per motivi di sicurezza.