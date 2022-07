Stasera in TV: in onda “Il vegetale” e “Mai Stati Uniti”

Stasera in TV: ecco i film consigliati dalla redazione di LiveUnict, destinati a rallegrare la serata.

Il caldo vi impedisce di alzarvi dal divano e raggiungere il cinema Catania più vicino? Niente paura: anche il piccolo schermo vi stupirà con queste proposte.

Il vegetale [Rai Movie, ore 21:10]: commedia italiana con Fabio Rovazzi e Luca Zingaretti. Fabio è un neolaureato che non riesce a trovare lavoro. Sia il padre che la sorellina lo considerano un vegetale, ma un evento inatteso cambierà completamente la vita del protagonista.

Match point [Iris, ore 21:00]: per la regia di Woody Allen, con Scarlett Johansson e Jonathan Rhys Meyers. Un giovane irlandese, di estrazione sociale bassa, sposa la figlia di una famiglia borghese di Londra. Si innamora di Nola, la fidanzata si suo cognato, con la quale inizierà una relazione extraconiugale.

Terapia di coppia per amanti [La 5, ore 21:10]: commedia italiana con Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Pietro Sermonti e Sergio Rubini. La trama si incentra sulla relazione sentimentale poco stabile di Viviana e Modesto. I due decidono di intraprendere un percorso di terapia di coppia.

Mai Stati Uniti [Nove, ore 21:25]: per la regia di Carlo Vanzina, con Ambra Angiolini, Anna Foglietta, Ricky Memphis, Vincenzo Salemme, Giovanni Vernia. Angela, Carmen, Nino, Dario e Michele scoprono di essere fratelli, figli dello stesso padre, Vanni Galvani. Quest’ultimo lascia una cospicua eredità ai cinque figli, ma prima che possa essere divisa il suo ultimo desiderio è quello di cospargere le proprie ceneri in un lago dell’Arizona, negli Stati Uniti d’America. Ai cinque fratelli non resta che intraprendere il viaggio.