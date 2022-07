Stasera in TV: in onda “Pretty woman” e “L’uomo d’acciaio”

La redazione di LiveUnict consiglia alcuni film da guardare stasera in tv. Ecco i suggerimenti più interessanti.

Pretty Woman [Rai 1, ore 21:20]: Un uomo ricco ma solitario si innamora presto di una giovane donna che lavora come prostituta dopo averla reclutata come accompagnatrice.

Paura d’amare – Frankie and Johnny: [La 5, ore 21:20]: Un ex galeotto trova lavoro in una tavola calda e incontra Frankie, una cameriere traumatizzata del suo ex violento. Johnny si innamorerà presto di lei e farà in modo di farle superare la paura che lei ha verso gli uomini a causa del suo passato.

L’uomo d’acciaio [Canale 20, ore 21:05]: Clark Kent è un giornalista 20enne dotato di un super potere. Arrivato sulla Terra dal lontano pianeta Krypton, Clark non conosce quali siano le ragioni di tanta forza e per quali scopi vada usata. Cresciuto con i valori morali trasmessi dai genitori adottivi, Martha (Diane Lane) e Jonathan (Kevin Costner), Clark si ritrova presto a scoprire che avere delle super abilità corrisponde al prendere decisioni molto difficili e più grandi di lui. Quando il mondo si ritrova infatti sotto attacco, Clark è chiamato a stabilire da che parte stare, se combattere per ristabilire l’ordine o porre i suoi poteri al servizio della sete di conquista e potere. Per diventare effettivamente Superman, avrà bisogno di trasformarsi nel punto di riferimento del mondo intero e, soprattutto, di coloro che ama.

In ricchezza e in povertà [Canale 27, ore 21:10]: Un uomo e una donna decidono di rimanere insieme per salvaguardare i loro affari nonostante il loro matrimonio è ormai arrivato ad un punto di non ritorno.