Concorsi Sicilia, assunzioni nelle ASP e nelle Aziende Ospedaliere: i bandi

Concorsi Sicilia: diverse opportunità di lavoro in tutta l'Isola all'interno delle ASP e delle Aziende Ospedaliere Universitarie. Ecco di seguito i bandi.

Concorsi Sicilia: diverse opportunità di lavoro per assunzione nelle ASP e nelle Aziende ospedaliere universitarie a Messina, Palermo e Catania. Ecco i bandi pubblicati nell’ultima Gazzetta Ufficiale del 1° luglio e tutte le info utili per partecipare ai concorsi. Le scadenze per far pervenire le domande di partecipazione sono fissate al 31 luglio 2022.

Concorsi Sicilia: il Policlinico cerca personale

Il Policlinico di Catania ha indetto un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, per il registro tumori integrato per le province di Catania, Messina ed Enna da inserire a tempo indeterminato.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma informatica sul sito del Policlinico di Catania. Per maggiori info è opportuno consultare il bando integrale.

Concorso al Villa Sofia – Cervello di Palermo

Un’altra opportunità per quanto concerne i concorsi Sicilia riguarda il Villa Sofia – Cervello di Palermo dove è stato indetto un concorso finalizzato appunto all’assunzione di un dirigente medico specializzato in chirurgia toracica a tempo pieno e indeterminato.

Il bando integrale, tuttavia, è reperibile sul sito della regione siciliana nella sezione “concorsi” e sul sito dell’Ospedale Villa Sofia – Cervello di Palermo.

Concorsi Sicilia: ASP di Messina assume

I concorsi in Sicilia sono molti e le opportunità di lavoro nel mondo della sanità non mancano mai. Infatti, anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha indetto un concorso per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa di ortopedia e traumatologia, per il PO di Milazzo.

Il testo integrale del bando è reperibile sul sito della regione sicilia nella sezione “concorsi” e sul sito dell’Asp di Messina. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica entro e non oltre il 31 luglio 2022.