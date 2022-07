Lavoro Catania e provincia: posizioni aperte in Apple, Lidl e Penny Market

Lavoro Catania e provincia, è tempo di nuove opportunità: Lidl, Apple Store e Penny Market sono alla ricerca di candidati da inserire presso il proprio organico.

Lavoro Catania e provincia: il mese di luglio è arrivato, e porta con sé nuovissime opportunità di lavoro per coloro i quali lo cercano o per chi, più semplicemente, vuol cambiarlo in cerca di una nuova carriera. Quali nuove offerte sono state pubblicate per la provincia etnea?

Lavoro Catania e provincia: Penny Market

La catena tedesca di supermercati discount Penny Market è alla ricerca di due stagisti addetti alla vendita presso la sede di Giarre e presso la sede catanese sita in via Mascagni: come spiegato nell’annuncio, la risorsa, affiancata da personale esperto, imparerà a relazionarsi coi clienti, e approfondirà attività e responsabilità necessarie a lavorare in un negozio di una catena multinazionale. Viene richiesta passione, determinazione e voglia di crescere: lo stage durerà 6 mesi.

Posizioni aperte in Apple

La multinazionale statunitense Apple, il cui store ufficiale è presente nel Catanese, presso il c.c. “Centro Sicilia”, è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico etneo. Sono diversi i ruoli proposti a chi vorrà candidarsi: si cercano, ad esempio, nuovi Specialisti, Esperti Operations, Esperti e Creative, che si occuperanno del rapporto con i clienti, presentando loro i nuovi prodotti della compagnia.

Si cercano inoltre Business Pro ed Esperti Business, che si occuperanno di gestire i rapporti con le piccole e grandi aziende, assicurando di fornire loro il miglior servizio. Si ricercano, infine, esperti tecnici: Genius, che aiuteranno con la risoluzione dei problemi e la riparazione dei prodotti, e Specialisti Tecnici, che forniranno assistenza continuata a partire dall’acquisto del proprio prodotto Apple fino a generici servizi d’aiuto. Le opportunità saranno tanto full-time quanto part-time.

Lavoro Catania e provincia: Lidl

La catena europea di supermercati di origine tedesca Lidl, infine, è alla ricerca di nuove figure da inserire presso la Sede Regionale sita in Contrada Cubba S.P 54 , Misterbianco. Si cercano, infatti, un Real Estate Specialist, un Area Manager, uno Store Manager; si cercano, inoltre, dei candidati al Graduate Program Generazione Talenti, da inserire in area Logistica e Vendite.