Stasera in TV: in onda “Mr. e Mrs. Smith” e “The Grey”

Non sai cosa fare stasera? Dopo una giornata di caldo afoso, ecco dei consigli per passare una sera al fresco davanti la tv con i nostri consigli

Cinema Catania troppo lontani? Niente paura! Anche il piccolo schermo offre allettanti alternative: ecco le migliori, secondo la redazione di LiveUnict.

Master Z – Ip Man Legacy [Rai 1, ore 21:25]: Cheung Tin-chi ha abbandonato il mondo delle arti marziali dopo una bruciante sconfitta, e cerca di rifarsi una vita. SI ritroverà a dover difendere la sorella dipendente dall’ oppio attirando l’ira del boss della zona. Riuscirà a cambiare vita?

Mr. e Mrs. Smith [Nove, ore 21:25]: L’amore di due spie in incognito, il matrimonio perfetto fino a quando non scoprono il lavoro segreto di entrambi.

The Grey [Cielo, ore 21:20]: Il volo su cui viaggiano gli operatori di un oleodotto si trasforma in una sfida per la sopravvivenza. Il protagonista, assunto per difendere i lavoratori dai lupi, dovrà aiutarli a sopravvivere alle intemperie di una zona dispersa dell’Alaska.