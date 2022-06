Coronavirus Sicilia, tasso di positività al 21,3% e ricoveri in aumento: i dati

Coronavirus Sicilia: ricoveri in aumento e tasso di positività salito al 21,3%. Di seguito questi ed altri dati, estrapolati dall'ultimo bollettino del Ministero della Salute.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus. Secondo quanto emerso dall’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, nel corso delle ultime 24 ore e a fronte di 20.767 tamponi processati, nell’Isola sono stati registrati 4.436 nuovi casi. Il bollettino di ieri, invece, riferiva di 4.349 contagi ed indicava un tasso di positività più basso, del 18,8%.

La Sicilia è al momento la sesta Regione in Italia per numero di contagi: conta 61.994 soggetti attualmente positivi, con un incremento di 2.035 casi.

Il nuovo bollettino indica, inoltre, 2.978 ulteriori guariti e 8 nuove vittime.

E per quanto riguarda i ricoveri? Questi sono in totale 709, ovvero 49 in più rispetto a quelli indicati ieri. Nel dettaglio in terapia intensiva si contano 26 posti occupati, uno in più rispetto a ieri.

I casi per provincia

Di seguito i nuovi contagi, suddivisi a livello provinciale: