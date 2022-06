Arietidi in arrivo, quando osservare lo sciame di meteoriti: la data del picco

Nasi all'insù per il passaggio delle Arietidi, uno sciame meteorico che potrà essere osservato prossimamente nei cieli: le date e il picco.

Tra i tanti punti a favore dell’estate c’è senza dubbio quello delle serate passate all’aria aperta, magari sotto il cielo stellato. Ed è proprio durante questa stagione che molti riescono ad osservare e apprezzare al meglio eventi come quelli delle stelle cadenti o degli sciami meteorici.

Sciame meteorico: le Arietidi

Il prossimo caso si verificherà a breve, proprio nel corso del mese di giugno e avrà per protagoniste le Arietidi. Si tratterà di uno sciame meteorico che sarà visibile nei cieli per diverse settimane, anche se è previsto un picco per una data specifica. Infatti, le Arietidi sono uno sciame meteorico che è di solito visibile tra fine maggio e i primissimi giorni di luglio.

Con sciame meteorico, come nel caso delle Arietidi, si intende un fenomeno che prevede la caduta massiccia di meteore, con un ritmo parti a 10 per ora. A causa dell’alta frequenza di caduta delle masse, lo sciame meteorico è anche noto come “pioggia meteorica” e nel caso delle Arietidi si tratta di quella diurna più intensa.

Arietidi: quando osservarle e picco

Puntuali come ogni anno, le date in cui poter osservare le Arietidi nel giugno 2022 saranno quelle classiche: infatti, le Arietidi hanno dato il via al loro spettacolo proprio nelle giornate appena trascorse. Tuttavia, non c’è da temere di non poterle osservare dato che solcheranno i cieli ancora per molto tempo, esattamente fino al prossimo 2 luglio.

Per i più curiosi, rimane in ogni caso fondamentale segnarsi la data del picco della pioggia di meteoriti. Infatti, durante quel giorno potrebbe essere più probabile riuscire a scorgere le Arietidi. Bisogna quindi stare particolarmente attenti e aguzzare la vista il domani 7 giugno 2022, giorno di picco del passaggio delle Arietidi.

Eventi astronomici di giugno

Le Arietidi saranno quindi le protagoniste di tutto il mese di giugno 2022, e soprattutto dei prossimi giorni. Tuttavia, com’è facile immaginare, non si tratterà degli unici eventi astronomici previsti per questo inizio di estate. Ne sono infatti stati annunciati diversi, uno più spettacolare dell’altro, che riusciranno a tenere i più interessati e attenti con lo sguardo rivolto al cielo.