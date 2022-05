Stasera in tv: in onda “Solo per passione” e “Integration Heroes”

Lunedì sera noioso? La programmazione di stasera è ricca di film, fiction e documentari da non perdere assolutamente stasera in tv.

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa [Rai 1, ore 21.25]: Nella Palermo del dopoguerra, Letizia è una ragazza ribelle che si sposa a sedici anni per trovare la felicità, ma si ritrova in una situazione sentimentale molto complessa. Torna nella sua Palermo e racconta quello che sta succedendo nella sua città tramite l’arte della fotografia.

Integration Heroes [TV 8, ore 20.40]: Il programma prevede una serata straordinaria, tra sport e musica. L’ex calciatore Samuel Eto’o ha chiamato con se diversi calciatori per creare un evento di integrazione e di educazione sociale.

Io sono leggenda [Mediaset 20, ore 21.05]: Un virus tremendo sfugge ai ricercatori, e tramuta tutti gli esseri umani in esseri rabbiosi e violenti, simili ai vampiri. L’unico sopravvissuto è Robert Neville, che assieme al suo cane Sam conduce una lunga battaglia per sopravvivere e per cercare una cura.

Fast and Furious 7 [Italia 1, ore 21.20]: Deckard Shaw, il fratello di Owen ridotto in fin di vita da Dominic Toretto e la sua banda hanno voglia di vendicarsi utilizzando le tecniche segrete dei servizi militari britannici. La situazione sembra molto complicata fino a quando non interviene la CIA.