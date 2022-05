Pagamento pensioni giugno 2022: di seguito il calendario per chi ritira la pensione direttamente presso gli uffici di Poste Italiane.

Con lo scadere dello stato di emergenza i pagamenti relativi alle pensioni, ormai da qualche mese, non sono più anticipati e dunque avvengono generalmente ad inizio mese. Tuttavia, il pagamento pensioni giugno 2022 avverrà con un calendario specifico messo a disposizione da Poste Italiane per evitare assembramenti e gestire al meglio gli appuntamenti.

Vediamo nel seguente articolo qual’è il calendario da seguire.

Pagamento pensioni giugno 2022: ritiro negli uffici

Poste Italiane ha comunicato il ripristino del normale calendario di pagamento delle pensioni. Per il prossimo mese, tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 12.800 Uffici Postali su tutto il territorio nazionale dal 1° all’8 giugno, secondo la turnazione alfabetica affissa all’esterno di ciascun Ufficio Postale.

Con il termine dello stato di emergenza, ricordiamo, è venuta meno anche la possibilità per i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che riscuotono normalmente la pensione in contanti, e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, di richiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il proprio domicilio.

Pagamento pensioni giugno 2022: il calendario

Di seguito il calendario ufficiale per il ritiro delle pensioni di giugno 2022:

mercoledì 1° giugno per i cognomi dalla A alla B;

per i cognomi dalla A alla B; venerdì 3 giugno per i cognomi dalla C alla D;

per i cognomi dalla C alla D; sabato 4 giugno (solo la mattina) per i cognomi dalla E alla K;

per i cognomi dalla E alla K; lunedì 6 giugno per i cognomi dalla L alla O;

per i cognomi dalla L alla O; martedì 7 giugno per i cognomi dalla P alla R;

per i cognomi dalla P alla R; mercoledì 8 giugno per i cognomi dalla S alla Z.

Chi invece ha optato per l’accredito della pensione presso la propria banca dovrà attendere il secondo giorno contabile del mese, che per il prossimo giugno corrisponde a venerdì 3.