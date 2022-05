Ryanair in cerca di hostess e steward: 3 giorni di selezioni in Sicilia

La nota compagnia aerea Ryanair è in cerca di personale da impiegare come assistente di volo: per tale ragione, in Sicilia sono stati organizzati tre giorni di selezioni. Di seguito le informazioni a riguardo.

La nota compagnia aerea low-cost Ryanair è in cerca di personale da impiegare come assistente di volo per le proprie nuove rotte in Europa. Dopo Palermo, è la volta di Trapani: all’Aeroporto Vincenzo Florio, l’azienda tiene tre Recruiting-Day, ossia tre giorni di selezioni per hostess e stewards.

Gli incontri si terranno presso la sala Garibaldi sia oggi (mercoledì 4) che domani (giovedì 5) e venerdì 6 maggio, in due sessioni giornaliere: una alle ore 10.00 e un’altra alle 15.00.

Gli interessati potranno presentarsi direttamente in aeroporto, senza bisogno di preventiva richiesta né comunicazione.

Si esplicita che chi supererà le selezioni dovrà seguire un corso di formazione gratuito per l’equipaggio di cabina, retribuito con diaria giornaliera.

“Siamo entusiasti di offrire ai candidati la possibilità di unirsi alla rete di basi in espansione di Lauda Europe in Austria, Spagna, Regno Unito e Croazia, dove quest’estate Lauda Europe opererà con 29 aerei – ha dichiarato Andreas Gruber, ceo di Laudamotion, del gruppo Ryanair – . Nei prossimi anni, il gruppo Ryanair e Lauda Europe espanderanno il network, offrendo più traffico, nuovi posti di lavoro e vantaggi di carriera”.