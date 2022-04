Meteo 1 maggio Sicilia, pioggia in diverse province: le previsioni

Meteo 1 maggio Sicilia: cosa dicono gli esperti? Sarà bene consultare le ultime previsioni prima di organizzare la propria giornata. Eccole di seguito.

Meteo 1 maggio Sicilia: un nuovo fine settimana è oramai alle porte e, con questo, anche la Festa del Lavoro. Si tratta di un’occasione unica per stare all’aria aperta con i propri cari. Un elemento, però, va preso in considerazione prima di mettere a punto un piano: il clima. Questo come sarà nell’Isola? Di seguito le previsioni.

Meteo Sicilia: cosa accade in queste ore

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, già da ieri la Sicilia è stata raggiunta da un “esteso sistema nuvoloso legato ad una blanda perturbazione di matrice nordafricana attiva tra il Marocco e l’Algeria”. Ancora nelle prossime ore, dunque, nubi alte e stratificate dovrebbero “coprire” l’Isola. I cieli, dunque, potrebbero non di rado risultare grigi.

Ad ogni modo ancora oggi, venerdì 29 aprile, le temperature dovrebbero risultare più che miti. Si pensi che, secondo le previsioni de IlMeteo.it, a Catania oggi il termometro dovrebbe oscillare tar i 16 e i 24 gradi.

Meteo 1 maggio Sicilia: cosa dicono gli esperti

Dopo aver trascorso un sabato mattino che dovrebbe essere soleggiato o poco nuvoloso, che genere di 1° maggio vivranno i siciliani? Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, già dal pomeriggio o dalla sera dello stesso sabato si dovrebbe assistere ad un nuovo incremento della nuvolosità.

La depressione afro-mediterranea dovrebbe poi interagire con un nucleo d’aria fredda in discesa dal Nord Europa, foriero di acquazzoni sulle zone interne appenniniche. Ciò dovrebbe comportare un parziale peggioramento del tempo lungo l’area centro-meridionale della Penisola.

In particolare, secondo quanto riportato ancora da 3bmeteo.com, non solo dovrebbe aumentare la nuvolosità del Canale di Sicilia ma in Sicilia dovrebbero verificarsi anche locali piogge “intrise di ingenti concentrazioni di polvere sahariana” ed un moderato calo delle temperature.

Non si escluderebbero, inoltre, brevi e isolati acquazzoni sui rilievi, in particolare su Etna, Nebrodi, Peloritani e Madonie.

Meteo Catania: le previsioni per il 1° maggio

IlMeteo.it conferma quanto già indicato. Previste per questo 1° maggio piogge e schiarite nell’Agrigentino e nel Ragusano. Nubi sparse con isolate piogge, invece, nel Messinese mentre precipitazioni più abbondanti dovrebbero riguardare l’Ennese.

E a Catania e provincia? Anche in quest’area è prevista pioggia, seppur debole. Catanesi e turisti, ad ogni modo, potranno continuare a godere di temperature primaverili: prevista, di fatto, una temperatura minima di 15 gradi ma una massima di ben 21.