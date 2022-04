Pasqua e Pasquetta 2022: aperture e orari dei centri commerciali a Catania e provincia

Pasqua e Pasquetta 2022: i diversi centri commerciali di Catania e provincia resteranno aperti? Ecco le risposte tanto attese dagli amanti dello shopping.

Pasqua e Pasquetta 2022: puntate a trascorrere questi giorni in maniera diversa? Siete stanchi di rimanere in casa con amici e parenti? Un’ottima alternativa potrebbe essere un giro in uno dei tanti centri commerciali presenti a Catania e provincia. Prima di raggiungerli, tuttavia, bisognerà accertarsi che questi siano aperti in questi giorni festivi. Di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Porte di Catania

Si parta dal Centro Commerciale “Porte di Catania”. Consultando il sito ufficiale si scoprono gli orari straordinari. In riferimento alle festività pasquali, ormai alle porte, si sottolinea che:

domenica 17 aprile galleria, ipermercato e area ristorazione resteranno chiusi per l’intera giornata.

lunedì 18 aprile, invece, tutto aperto dalle ore 9:00 alle ore 21:00.

Pasqua e Pasquetta 2022: orari del “Centro Sicilia”

Chi opterà per il Centro Commerciale “Centro Sicilia” di Misterbianco, invece, dovrà sapere che:

domenica 17 aprile sarà tutto chiuso, eccetto che il Mc Donald’s (dalle ore 17 alle ore 24), l’ UCI Cinema (dalle ore 15 alle ore 1:30) e Awr (dalle ore 9:00 alle ore 21:00);

lunedì 18 aprile, invece, per la maggior parte delle attività è prevista l’apertura dalle ore 9:30 alle ore 21. Previste, però, alcune eccezioni. Primark, per esempio, sarà aperto dalle ore 9:00 alle ore 22:00 mentre Bricoman e Iperceramica rimarranno chiusi.

Per conoscere tutti i dettagli si consiglia di consultare il sito del centro commerciale in questione.

Etnapolis

Anche il Centro Commerciale “Etnapolis” ha fornito ai propri clienti chiarimenti su aperture ed orari relativi a queste festività. In particolare si indica che:

la domenica di Pasqua la galleria rimarrà chiusa ;

; a Pasquetta, invece, prevista l’apertura dalle ore 9:30 alle ore 21:00.

I Portali

Ultimo ma non meno importante, il Parco Commerciale “I Portali”, a San Giovanni La Punta. Tanto i clienti abituali quanto i turisti dovranno sapere che: