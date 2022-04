Reddito di cittadinanza, pagamento di aprile 2022: quando avverrà

Pagamento reddito di cittadinanza ad aprile 2022 quando avverrà? Di seguito le ultime notizie con le informazioni principali.

Quando avverrà il pagamento del reddito di cittadinanza ad aprile 2022? Come spiega l’Inps nel 2022 il pagamento da parte di poste italiane dovrebbe avvenire ogni 27 del mese, salvo diverse indicazioni. Tuttavia, questo mese il pagamento è previsto per giorno 25 aprile.

Il 27 aprile, inoltre, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che dispongono dei requisiti per l’assegno unico temporaneo riceveranno la ricarica di quest’ultimo sulla stessa carta RdC, in attesa dell’assegno unico universale che verrà accreditato dal 1° maggio 2022

Reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza è un incentivo dello stato che permette di acquistare beni di prima necessità e non solo, a tutta la popolazione che ne ha diritto. Tuttavia, è possibile trovare una lista completa dei beni che si possono acquistare con la carta del Reddito di cittadinanza sul sito di Poste Italiane. La somma mensile del Reddito di Cittadinanza va spesa entro la fine del mese solare successivo a quello in cui è avvenuto l’accredito (ad esempio: accredito avvenuto a giugno, la somma va spesa entro il 31 luglio). Eventuali arretrati non sono soggetti a tale scadenza.

Domande

Le domande presentate per il Reddito di Cittadinanza in qualsiasi giorno del mese ricevono risposta dal 15 del mese successivo a quello di presentazione. Il pagamento decorre dalla data di presentazione della domanda come da norma. Pertanto, una volta che la domanda dovesse essere accolta, si riceverà anche gli arretrati dalla prima mensilità spettante riferita al mese successivo a quello di presentazione.

Si può ripresentare la domanda?

La domanda più interessante è appunto questa: si può ripresentare la domanda dopo i 18 mesi? La risposta è si, si può presentare la domanda nel mese successivo a quello dell’ultimo accredito di RdC, quando la domanda risulterà “Terminata” (ad esempio: se la diciottesima mensilità è a dicembre, potrai ripresentare domanda a gennaio e ricomincerai a percepire il RdC dal 15 febbraio).