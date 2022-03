Sicilia, musei gratis prima domenica del mese: torna l’iniziativa

Sicilia, musei gratis prima domenica del mese: ritorna anche nell'isola l'iniziativa culturale che coinvolgerà i beni culturali gestiti dalla Regione.

Sicilia, musei gratis prima domenica del mese: a partire dal 3 aprile 2022, anche nell’Isola tornerà l’iniziativa che permette l’accesso ai siti e beni culturali a titolo gratuito. Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana Alberto Samonà.

L’iniziativa siciliana rientra in quella proposta sul piano nazionale dal Ministero della Cultura e sospesa ormai quasi due anni fa a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19. La ripartenza coincide con l’allentamento delle restrizioni anti Covid e alla fine del relativo stato di emergenza. Infatti, a partire dal primo aprile cambieranno alcune regole anche per l’accesso ai musei: non sarà più necessario il green pass rafforzato o base, ma rimarrà attivo l’obbligo della mascherina.

“Occorre sempre più avvicinare i visitatori ai luoghi dell’arte e della bellezza – ha dichiarato l’assessore Alberto Samonà – perché la cultura è medicina dell’anima e insegna a vivere secondo valori universali. La Sicilia, con la ricchezza d’arte dei suoi musei, e le testimonianze uniche, fra storia e natura, dei suoi parchi archeologici, è custode di questa bellezza“.

Ma l’assessore non ha perso l’occasione per ricordare anche l’importanza sociale di questa iniziativa. “Permettere l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese, inoltre, favorisce anche la possibilità alle famiglie di trascorrere il tempo libero nei nostri luoghi della cultura e questo è un ulteriore effetto positivo” ha poi concluso Samonà.