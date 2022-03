Sicilia, Musumeci: “Politica per il Sud assente da 60 anni”

Il Governatore della Sicilia Nello Musumeci, durante un forum a Palermo, ha fatto un punto sulla situazione economica della Sicilia.

Il Governatore Nello Musumeci è intervenuto al forum The European House – Ambrosetti a Palermo, dove si è espresso sulla situazione politica del sud, ma soprattutto della Sicilia.

“Il Covid ha rappresentato un rallentamento ma non il colpo alla nuca del sistema economico – ha dichiarato Musumeci -. Inoltre, il tema dell’arretratezza non è tanto congiunturale quanto strutturale. È mancata in Italia e in Europa negli ultimi 60 anni una seria politica per il Mezzogiorno. Anzi, Io credo che manchi da almeno un secolo”

Secondo Musumeci i vari tentativi di risanare l’economia nel Mezzogiorno sono: “Ricette tutte sbagliate, l’Europa non ha idea di che cosa vuole fare di questo grande lago sul quale si affacciano tre continenti – ha aggiunto Musumeci -. Abbiamo carenze strutturali perché paghiamo 60 anni di perifericità rispetto al continente. Prospettare una crescita della Sicilia guardando al continente europeo è una follia. La Sicilia è già capitale e cuore pulsante ma lo è nel bacino del Mediterraneo. È qui il futuro della Sicilia“.